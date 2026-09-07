Am Kopf getroffen: 77-Jährige bei Baumschnittarbeiten in Wies schwer verletzt

Bei Baumschnittarbeiten in Wies im Bezirk Deutschlandsberg ist am Montagvormittag eine 77-jährige Frau schwer verletzt worden.

Ihr Ehemann führte gegen 10:20 Uhr auf einer Aluminiumleiter in etwa fünf Metern Höhe Arbeiten mit einer Motorsäge durch und trennte einen Ast ab. Die 77-Jährige sicherte die Leiter währenddessen direkt am Boden unterhalb des Arbeitsbereichs.

Am Kopf getroffen

„Nachdem der abgetrennte Ast auf den Boden aufprallte, schnellte dieser zurück und traf die 77-Jährige im Kopfbereich. Die Frau brach daraufhin zusammen und war vorübergehend nicht ansprechbar. Auf die Hilferufe ihres Ehemannes hin wählte ein Nachbar umgehend den Notruf“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Bewusstsein wieder erlangt

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, hatte die Verletzte das Bewusstsein wieder erlangt. Nach der medizinischen Erstversorgung flog der Rettungshubschrauber C12 die Frau mit schweren Kopfverletzungen in das Landeskrankenhaus Graz.