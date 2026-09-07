Kinderbetreuung: Steiermark wehrt sich gegen Förder-Kritik

Das Land Steiermark weist Vorwürfe zurück, Fördermittel für Kinderbetreuung und Sprachförderung nicht ausreichend abzurufen. Laut Bildungsressort sind bereits große Teile der Gelder gebunden, weitere Förderaufrufe sollen folgen.

Die Steiermark weist Kritik an einem angeblich zu geringen Abruf von Bundesförderungen für den Ausbau der Kinderbetreuung und die Sprachförderung zurück. Laut Land wurden bereits große Teile der Mittel verwendet oder für konkrete Projekte reserviert.

95 Prozent der Sprachfördermittel ausgeschöpft

Im Rahmen der aktuellen 15a-Vereinbarung über die Elementarpädagogik stehen der Steiermark insgesamt 83,3 Millionen Euro an Bundesmitteln für den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots und die Sprachförderung zur Verfügung. Nach den Vorgaben des Bundes sind mindestens 51 Prozent der Mittel für den Ausbau und 19 Prozent für die Sprachförderung vorgesehen. Die restlichen 30 Prozent können flexibel eingesetzt werden. Bei der Sprachförderung sieht sich das Land Steiermark im Zeitplan: Von insgesamt 25,7 Millionen Euro wurden bereits 24,5 Millionen Euro verwendet oder reserviert. Damit seien rund 95 Prozent der Mittel ausgeschöpft. Für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen stehen in der laufenden Förderperiode 57,6 Millionen Euro zur Verfügung. Davon wurden laut Land bereits 38,5 Millionen Euro für konkrete Ausbauprojekte verbraucht oder reserviert. Das entspricht rund 67 Prozent der verfügbaren Mittel.

Auszahlungen erst nach Umsetzung und Prüfung

Das Land erklärt, dass die in veröffentlichten Zahlen ausgewiesene geringere Ausschöpfung der Fördermittel mit der Art der Auszahlung zusammenhängt. Förderungen würden erst nach Umsetzung und Prüfung der jeweiligen Projektendabrechnung ausbezahlt. Gerade bei baulichen Maßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung könne die Umsetzung längere Zeit in Anspruch nehmen. Bereits gebundene oder für Projekte reservierte Mittel würden daher in den aktuellen Statistiken nicht vollständig sichtbar. „Hier wird eine Momentaufnahme so dargestellt, als würde die Steiermark auf Fördermittel verzichten. Das ist schlicht falsch“, sagt Bildungslandesrat Stefan Hermann. Die Auszahlung nach Umsetzung und Kontrolle stelle sicher, dass die Mittel tatsächlich für die vorgesehenen Projekte eingesetzt würden.

Weitere Förderaufrufe bis 2027 geplant

Die Entscheidung über zusätzliche Betreuungsplätze und konkrete Ausbauprojekte liegt letztlich bei den Gemeinden. Das Land habe zuletzt die Rahmenbedingungen verbessert und unter anderem die Fördersummen für den Ausbau von Kinderkrippenplätzen und alterserweiterten Gruppen erhöht. Der nächste Ausbau-Call ist für den Zeitraum 21. bis 25. September 2026 angekündigt. Die Förderperiode läuft noch bis 2027, weitere Aufrufe sollen folgen. „Die aktuellen Zahlen zeigen: Die Steiermark ist beim Ausbau auf Kurs und bei der Sprachförderung bereits bei rund 95 Prozent“, so Hermann. Das Land gehe daher davon aus, dass auch die noch verfügbaren Mittel im weiteren Verlauf der Förderperiode genutzt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 22:25 Uhr aktualisiert