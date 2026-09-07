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/ © ÖBB / Harald Eisenberger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Zug der ÖBB.
Auf der Bahnstrecke zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg kommt es derzeit zu einer Unterbrechung des Zugverkehrs.
Steiermark
07/09/2026
Strecke unterbrochen

„Keine Fahrten möglich“: Unfall legt Bahnverbindung in der Steiermark lahm

Nach einem Unfall ist der Zugverkehr zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg derzeit unterbrochen. Die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, Fahrgäste müssen mit längeren Reisezeiten rechnen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Auf der Bahnstrecke zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg kommt es derzeit zu einer Unterbrechung des Zugverkehrs. Grund dafür ist ein Unfall, aufgrund dessen aktuell keine Fahrten auf diesem Abschnitt möglich sind, wie die ÖBB mitteilt.

Unfall sorgt für Verzögerungen im Bahnverkehr

Die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg eingerichtet. Fahrgäste müssen in diesem Bereich derzeit mit einer zusätzlichen Reisezeit von bis zu 60 Minuten rechnen. Die ÖBB weisen darauf hin, dass das Platzangebot in den Ersatzbussen begrenzt sein kann und empfehlen, wenn möglich, auch alternative Reisemöglichkeiten zu nutzen. Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität, die Unterstützung benötigen, werden gebeten, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB-Kund:innenservice unter 05-1717-5 in Verbindung zu setzen, um eine barrierefreie Reisekette sicherzustellen.

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