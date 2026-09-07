Altausseer Kiritog lockt 20.000 Besucher zum traditionellen Volksfest

Der Altausseer Kiritog ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt und lockt jedes Jahr rund 20.000 Besucherinnen und Besucher nach Altaussee. Am heutigen Kiritog-Montag besuchte Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom gemeinsam mit Bürgermeister Gerald Loitzl und Landtagsabgeordnetem Armin Forstner das traditionelle Volksfest. „Der Altausseer Kiritog ist ein Stück gelebte steirische Tradition. Rund 500 freiwillige Helferinnen und Helfer machen dieses Fest Jahr für Jahr zu einem besonderen Erlebnis. Hier zeigt sich, dass Tradition und Wirtschaft Hand in Hand gehen können. Was hier auf die Beine gestellt wird, kommt nicht nur den Besuchern zugute, sondern schafft auch Wertschöpfung für die Region. Gerade solche Veranstaltungen stärken den ländlichen Raum und machen unsere steirischen Regionen lebendig“, betont Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom.

Tradition schafft Wertschöpfung in der Region

Der Kiritog ist dabei nicht nur ein Garant für gute Stimmung, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher sorgen für Wertschöpfung bei regionalen Gastronomie- und Tourismusbetrieben, bei Standlern sowie bei heimischen Lieferanten und Produzenten. Der Reinerlös des Kiritogs kommt zudem der Freiwilligen Feuerwehr zugute und bildet damit auch eine wichtige finanzielle Grundlage für die Arbeit der Einsatzorganisation.

©Land Steiermark | Altausseer Kiritog: LH-Stv. Manuela Khom mit zwei freiwilligen Helfern im Bierzelt. ©Land Steiermark | LH-Stv. Manuela Khom traf beim Altausseer Kiritog auch Vertreter der Einsatzkräfte.

Seit 1961 ein Fest der Freiwilligen Feuerwehr

Organisiert wird der Altausseer Kiritog seit 1961 von der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee. Damals entstand die Idee, nach dem Vorbild eines Festes im benachbarten Oberösterreich auch in Altaussee ein Bierzelt zu veranstalten. Bereits bei der ersten Veranstaltung konnte ein Umsatz von 47.000 Schilling erzielt werden. Bis heute hat sich das Altausseer Bierzelt seinen besonderen Charakter bewahrt: Das traditionelle Holzstangenzelt, der freie Eintritt, der Verzicht auf Lautsprechermusik und die bewusste Pflege der ursprünglichen Festkultur machen den Kiritog einzigartig. Neben den kulinarischen Spezialitäten und dem traditionellen Bierzelt gehören auch Fahrgeschäfte und Stände regionaler Betriebe zum Festprogramm.