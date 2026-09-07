Bergsteiger gerettet: Muss er den Einsatz selbst zahlen?

Die alarmierten Einsatzkräfte, die Bergrettung Mürzzuschlag, ein Beamter der Alpinpolizei sowie der Polizeihubschrauber „Libelle“, begaben sich umgehend zum Einsatzort.

Die alarmierten Einsatzkräfte, die Bergrettung Mürzzuschlag, ein Beamter der Alpinpolizei sowie der Polizeihubschrauber „Libelle“, begaben sich umgehend zum Einsatzort.

Gegen 11.05 Uhr erreichte die Einsatzkräfte ein Notruf eines 63-Jährigen aus Wien, der sich im Bereich der Heukuppe verstiegen hatte und sich in einer alpinen Notlage befand. Die alarmierten Einsatzkräfte, die Bergrettung Mürzzuschlag, ein Beamter der Alpinpolizei sowie der Polizeihubschrauber „Libelle“, begaben sich umgehend zum Einsatzort. Kurze Zeit später konnte der Bergsteiger von der Besatzung des Polizeihubschraubers lokalisiert und mittels Tau geborgen werden.

Rettung aus alpiner Notlage

Ersten Erhebungen zufolge wollte der 63-Jährige, der für die Tour entsprechend ausgerüstet war, eine leichte Klettertour auf der Heukuppe unternehmen. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte er sich verstiegen haben und in unwegsames Gelände geraten sein, aus dem er weder vor noch zurückkam.

Einsatz könnte in Rechnung gestellt werden

Die Polizei empfiehlt, sich auf Touren im alpinen Gelände gewissenhaft vorzubereiten. Eine entsprechende Ausrüstung sowie eine sorgfältige Tourenplanung sind wesentliche Voraussetzungen für die eigene Sicherheit im alpinen Gelände. „Im vorliegenden Fall wird geprüft werden, ob sich der 63-Jährige entsprechend auf die Tour vorbereitet hat. Gegebenenfalls wird ihm der Einsatz in Rechnung gestellt“, teilt die Polizei abschließend mit.