Fahrgäste evakuiert: Telelader streift vorbeifahrenden Zug

Ein gefährlicher Zwischenfall sorgte am Montag in Gosdorf für einen Feuerwehreinsatz: Ein Telelader streifte einen Zug, die Fahrgäste mussten anschließend sicher aus dem Schienenfahrzeug gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

In Gosdorf in der Stadtgemeinde Mureck kam es am Montagnachmittag zu einem Zwischenfall zwischen einem Telelader und einem Zug.

In Gosdorf in der Stadtgemeinde Mureck kam es am Montagnachmittag zu einem Zwischenfall zwischen einem Telelader und einem Zug.

In Gosdorf in der Stadtgemeinde Mureck kam es am Montagnachmittag zu einem Zwischenfall zwischen einem Telelader und einem Zug. Das Fahrzeug streifte den vorbeifahrenden Zug, verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Feuerwehr unterstützte bei Evakuierung

Der Unfall ereignete sich am 7. September 2026 gegen 16:10 Uhr. Durch die Berührung entstand am Schienenfahrzeug Sachschaden. Die alarmierte Feuerwehr Gosdorf rückte unter der Einsatzleitung von HBI Daniel Wonisch aus und übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Da sich Personen im Zug befanden, unterstützten die Einsatzkräfte die sichere Evakuierung der Fahrgäste. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kam dabei eine Rettungsplattform zum Einsatz. Damit konnten die betroffenen Personen kontrolliert und sicher aus dem Zug begleitet werden.

©Presseteam BFVRA / Konrad ©Presseteam BFVRA / Konrad

Weiterreise mit Schienenersatzverkehr

Nach der Räumung des Zuges wurden die Fahrgäste mit einem eingerichteten Schienenersatzverkehr abgeholt und zu den nächstgelegenen Bahnhöfen gebracht. Von dort konnten sie ihre Reise fortsetzen. Während des gesamten Einsatzes standen die Feuerwehrkräfte in enger Abstimmung mit der ÖBB und der Polizei Mureck. Ziel war es, die Evakuierung rasch und geordnet durchzuführen und die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten.