Steiermark-Wetter: Dienstag bringt bis zu 31 Grad

Die Steiermark darf sich am Dienstag noch einmal auf Hochsommer freuen: Viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen bis 31 Grad sorgen für einen heißen Sommertag.

Die Steiermark erwartet am Dienstag noch einmal einen heißen und sonnigen Sommertag. Über weite Strecken bleibt der Himmel wolkenlos, erst am Nachmittag können sich über den Bergen einzelne harmlose Quellwolken bilden. Die Wahrscheinlichkeit für Schauer bleibt jedoch gering. Dazu weht meist nur ein schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen erneut deutlich an: Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad. Damit bleibt es in der Steiermark weiterhin sommerlich warm.