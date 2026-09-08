Hirsch auf Gegenfahrbahn geschleudert: Lenkerin verletzt

In Niederwölz im Bezirk Murau kam es Montagnacht zu einem schweren Wildunfall. Ein Hirsch wurde nach dem ersten Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort gegen ein zweites Auto.

Gegen 22.33 Uhr war eine 37-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Murau auf der B75 unterwegs, als plötzlich ein Hirsch auf die Fahrbahn lief. Laut ersten Erhebungen konnte die Frau einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ihr Auto erfasste das Tier.

Zweites Auto getroffen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hirsch auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kollidierte das Tier mit dem Wagen einer 21-Jährigen, die ebenfalls aus dem Bezirk Murau stammt. Die zweite Lenkerin blieg bei dem Unfall unverletzt. Für die 37-Jährige hatte die Kollision hingegen Folgen.

Frau im Krankenhaus

Die 37-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Das Österreichische Rote Kreuz brachte sie in das Krankenhaus Friesach. Wie schwer ihre Verletzungen genau sind, geht aus den Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark nicht hervor. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

B75 kurz gesperrt

Die Autos waren nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Fahrzeugbergung war die B75 für kurze Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Für diesen Zeitraum wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Danach konnte die Strecke wieder für den Verkehr genutzt werden.