Unfall in Leoben: Auto prallt bei S6-Abfahrt gegen Ampel

Am Montagnachmittag kam ein Wagen bei der S6-Abfahrt Leoben-Ost von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Verkehrsampel. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren waren rund eine Stunde im Einsatz.

Ein Pkw kam bei der S6-Abfahrt Leoben-Ost von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Verkehrsampel.

Ein Pkw kam bei der S6-Abfahrt Leoben-Ost von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Verkehrsampel.

Am Montagnachmittag, dem 7. September, kam es bei der Abfahrt der S6 in Leoben-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen eine Verkehrsampel. Trotz des Aufpralls wurde niemand verletzt. Unmittelbar nach der Alarmierung rückten die Leobener Feuerwehren zur Unfallstelle aus. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst den betroffenen Bereich ab. Zusätzlich bauten sie einen zweifachen Brandschutz auf. Damit konnten die weiteren Arbeiten an der Unfallstelle durchgeführt werden.

©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt | Die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss standen rund eine Stunde im Einsatz.

Fahrbahn gereinigt

Ausgetretene Betriebsmittel wurden von den Einsatzkräften gebunden. Außerdem unterstützten die Feuerwehrleute den Abschleppdienst bei seiner Arbeit. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Mehrere Helfer

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt und die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss. Auch die Polizei und ein Abschleppdienst waren vor Ort. Nach Abschluss aller Arbeiten konnten die Feuerwehrkräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.