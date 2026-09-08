Kollision in Eisenerz: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Abbiegemanöver endete am Montagabend, 7. September, in Eisenerz mit mehreren Verletzten. Ein Motorradfahrer wurde nach der Kollision mit einem Pkw in den Gegenverkehr geschleudert und schwer verletzt.

Am Montagabend kam es in Eisenerz zu einem schweren Verkehrsunfall. Im Zuge eines Abbiegemanövers kollidierten aus bislang unbekannter Ursache ein Motorrad und ein Auto. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer in den Gegenverkehr geschleudert. Die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz wurde um 18.34 Uhr zu dem Unfall alarmiert.

Schwer verletzt

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Auch weitere am Unfall beteiligte Personen wurden verletzt. Das Rote Kreuz und die Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 17 übernahmen die medizinische Versorgung. Während sich die Rettungskräfte um die Verletzten kümmerten, sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab. Die Einsatzkräfte unterstützten außerdem das Rote Kreuz und die weiteren Helfer vor Ort. Danach mussten sie die Unfallstelle räumen und reinigen. So konnte die Verkehrsfläche anschließend wieder freigegeben werden.

©Feuerwehr Eisenerz 19 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eisenerz waren mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Einsatzende 20.15 Uhr

Für die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz standen 19 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren auch das Rote Kreuz, die Polizei und Christophorus 17 vor Ort. Nach knapp zwei Stunden waren die Arbeiten für die Feuerwehr abgeschlossen. Um 20.15 Uhr konnte sie den Einsatz beenden.