Fünf Brände gelegt: 15-Jähriger zeigt sich geständig

Nach dem Großbrand in Übersbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld führten die Ermittlungen zu einem 15-Jährigen. Der Schüler gestand laut Polizei insgesamt fünf Brandlegungen.

Am Mittwoche, dem 2. September, gegen 13.45 Uhr standen zwei landwirtschaftliche Gebäude im Fürstenfelder Stadtteil Übersbach in Flammen. Rund 100 Einsatzkräfte von neun Feuerwehren rückten zum Brand aus. Trotz des Löscheinsatzes wurden beide Gebäude sowie mehrere landwirtschaftliche Geräte vollständig zerstört. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und einen nahegelegenen Wald zu verhindern.

Spuren gesichert

Nach dem Brand nahmen Ermittler die Ursache genau unter die Lupe. Das Landeskriminalamt Steiermark arbeitete dabei mit Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Fürstenfeld und einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung zusammen. Bei den Ermittlungen wurden zahlreiche Spuren und Beweismittel gesichert. Diese deuteten laut Landespolizeidirektion Steiermark auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin.

©BFVFF | Rund 100 Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf ein Wohnhaus und einen nahegelegenen Wald übergriffen.

Schüler geständig

Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu einem 15-jährigen Schüler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Jugendliche laut Polizei geständig. Dabei gab er auch vier weitere Brandlegungen im August 2026 zu. Diese sollen sich in einem Wald beziehungsweise im Bereich von Holzstapeln ereignet haben. Als Motiv nannte der Jugendliche Langeweile.

Auf freiem Fuß

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 15-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Bei den insgesamt fünf Brandlegungen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Wie hoch der gesamte Schaden ist, steht noch nicht fest. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte er jedoch mehrere hunderttausend Euro betragen.