Steiermark nimmt Abschied von früherem Landtagspräsidenten

Im steirischen Landtag stand am Dienstag alles im Zeichen des Gedenkens an Franz Hasiba. Familie, politische Wegbegleiter und Vertreter des Landes erinnerten an den früheren Landtagspräsidenten.

Am Dienstag, dem 8. September 2026, kam der steirische Landtag zu einer Trauersitzung für Franz Hasiba (ÖVP) zusammen. Der frühere Landtagspräsident war am 2. August 2026 im 94. Lebensjahr verstorben. Bei der Sitzung wurde an sein politisches und persönliches Wirken erinnert. Neben seiner Familie nahmen zahlreiche Vertreter der steirischen Landespolitik und der Stadt Graz Abschied.

Ein Brückenbauer

Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) erinnerte besonders an Hasibas verbindende Art. „Franz Hasiba war ein Brückenbauer – über Parteigrenzen hinweg, jedoch mit klarer Haltung. Er hat unzählige Dialoge geführt, Kompromisse gefunden und Demokratie und politische Verantwortung gelebt. Der Landtag Steiermark wird Franz Hasiba stets ein ehrendes und respektvolles Gedenken bewahren.“ Auch viele frühere politische Wegbegleiter waren zur Trauersitzung gekommen. Unter ihnen befanden sich die ehemaligen Landeshauptleute Waltraud Klasnic, Hermann Schützenhöfer und Christopher Drexler sowie Franz Majcen und Bettina Vollath, beide ehemalige Landtagspräsidenten.

Prägend für das Land

Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) würdigte Hasibas jahrzehntelanges Wirken. „Franz Hasiba war ein Politiker mit Haltung, Handschlagqualität und einem tiefen Verantwortungsbewusstsein für seine Heimat. Er hat die Entwicklung von Graz und der Steiermark über Jahrzehnte mitgeprägt und dabei gezeigt, dass politische Verantwortung vor allem bedeutet, für die Menschen zu arbeiten. Sein Wirken bleibt mit unserem Land untrennbar verbunden. Wir werden Franz Hasiba als großen Steirer und als Gestalter unseres Landes in ehrender Erinnerung behalten.“ Damit stand bei der Trauersitzung nicht nur Hasibas Zeit im Landtag, sondern auch seine Arbeit für Graz und die Steiermark im Mittelpunkt.

Jahrzehnte in Politik

Mehr als drei Jahrzehnte war Franz Hasiba in der steirischen Landespolitik tätig. Von 1970 bis 1974 gehörte er dem Landtag an, von 1983 bis 1985 war er Bürgermeister von Graz. Danach war er von 1985 bis 1991 Landesrat und von 1991 bis 1993 Landeshauptmann-Stellvertreter. Von 1993 bis 2000 stand er schließlich als Erster Präsident an der Spitze des Landtages Steiermark. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom erinnerte daran, wie Hasiba Politik verstand: „Franz Hasiba hat Politik nicht als Bühne verstanden, sondern als Auftrag. Er wollte gestalten, etwas bewegen und dabei immer nahe bei den Menschen bleiben.“