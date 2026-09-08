Kollege belästigt Steirerin drei Monate lang: Jetzt erhält sie 1.500 Euro

Drei Monate lang wurde eine Steirerin von einem Kollegen mit obszönen Kommentaren und schließlich auch körperlich belästigt. Sie wandte sich an ihren Arbeitgeber und die Arbeiterkammer Steiermark.

Zunächst waren es obszöne Kommentare über ihr Erscheinungsbild. Dazu kamen Aussagen wie „Darf ich dir bitte auf den Hintern hauen“ oder „Komm, geh ma in mein Büro“. Die Arbeiterkammer Steiermark schildert den Fall mit deutlichen Worten: „Wirklich schrecklich!“ Doch dabei blieb es nicht. Laut Arbeiterkammer Steiermark steigerte sich das Verhalten des Mannes später auch zu körperlichen Übergriffen. Insgesamt soll die deutlich jüngere Kollegin über einen Zeitraum von drei Monaten belästigt worden sein.

Frau meldete Vorfälle

Schließlich meldete die Steirerin die Vorfälle ihrem Arbeitgeber. Dieser reagierte und trennte die beiden räumlich voneinander. Zusätzlich wandte sich die Frau an die Arbeiterkammer Steiermark. Damit blieb es nicht nur bei der Trennung am Arbeitsplatz. Die Arbeiterkammer konnte für die Betroffene einen Vergleich erreichen. Die Steirerin erhielt im Zuge dieses Vergleichs 1.500 Euro.

Das rät die AK

Auch für andere Betroffene hat die Arbeiterkammer einen konkreten Rat. Sie empfiehlt, deutlich zu signalisieren, dass das Verhalten unerwünscht ist. Außerdem sollen sämtliche Vorfälle dokumentiert werden. Betroffene können sich an den Betriebsrat wenden oder direkt Kontakt mit der Arbeiterkammer aufnehmen.