76 Millionen Euro: Steirische Seilbahnen rüsten sich für den Winter

Die steirischen Seilbahnen starten gut vorbereitet in die kommende Wintersaison. Insgesamt 76 Millionen Euro wurden heuer in den Erhalt, die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur investiert. Bei der Branchentagung der steirischen Seilbahnen in Obdach standen die Zukunft des Wintersports, Nachwuchsförderung und die Bedeutung kleiner Skigebiete im Mittelpunkt.

Kleine Skigebiete als Talenteschmieden

Als besonderer Gast sprach bei der Tagung die ehemalige Ski-Weltmeisterin Renate Götschl. Ihre eigene Karriere begann einst auf kleinen Pisten in der Region – ein Beispiel dafür, welche Bedeutung Familienskigebiete für den Nachwuchs haben. „Skifahren heißt Bewegung, raus in die Natur, weg von den Bildschirmen und es ist ein generationenübergreifender Sport“, betonte Daniel Berchthaller, Obmann der steirischen Seilbahnen in der WKO Steiermark. Die Branche möchte vor allem kleinere Skigebiete stärken. Diese seien wichtige Orte für den Nachwuchs und würden gleichzeitig Wertschöpfung in den Regionen sichern.

Investitionen in moderne Infrastruktur

Ein Schwerpunkt der Investitionen liegt in der Verbesserung der Beschneiungsanlagen. Ziel sei es, die vorhandenen Schneefenster effizienter zu nutzen und die Betriebe langfristig abzusichern. Die einzige neu errichtete Seilbahn in der Steiermark ist heuer die Achtersesselbahn am Kreischberg, in die rund 18,5 Millionen Euro flossen. Weitere Mittel wurden in die Modernisierung bestehender Anlagen und technische Verbesserungen investiert. Auch gebrauchte und generalüberholte Seilbahnen könnten künftig eine wichtige Rolle spielen. Laut Branche bieten solche Lösungen kleineren Skigebieten die Möglichkeit, moderne Infrastruktur zu schaffen, ohne die Kosten eines kompletten Neubaus tragen zu müssen.

Hürden bei Schulskikursen sollen fallen

Ein weiteres Thema der Tagung waren die Schulskikurse. Die Seilbahnbranche fordert eine flexiblere Gestaltung der aktuellen Regelungen, insbesondere bei der Mindestteilnahme von 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Gerade für Volksschulkinder in Städten könne die derzeitige Regelung den Zugang zum Wintersport erschweren. Um Kinder früh für das Skifahren zu begeistern, brauche es aus Sicht der Branche einfachere Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse im Schnee.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Regionen

Die steirischen Seilbahnen sind nicht nur im Winter von Bedeutung. Immer mehr Angebote wie Wandern, Mountainbiken oder Sommererlebnisse auf den Bergen sorgen dafür, dass die Anlagen ganzjährig genutzt werden. Rund 190 Seilbahnen und Lifte bringen in der Steiermark Gäste auf die Berge. Die Branche beschäftigt direkt etwa 1.300 Menschen, zusätzlich hängen rund 8.800 Arbeitsplätze in weiteren Bereichen wie Gastronomie und Beherbergung davon ab. Die gesamte wirtschaftliche Wertschöpfung rund um die Seilbahnen beträgt laut WKO Steiermark rund 530 Millionen Euro. „Unsere Branche ist die Nahversorgung des Tourismus, und die Seilbahnen sind ein unverzichtbares und nachhaltiges Verkehrsmittel auf den Berg“, betont Oliver Käfer, Geschäftsführer der Fachgruppe Seilbahnen in der WKO Steiermark. Mit den aktuellen Investitionen wollen die steirischen Seilbahnbetriebe sicherstellen, dass Wintersport, Tourismus und regionale Wertschöpfung auch in Zukunft eine starke Rolle spielen.