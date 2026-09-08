10 Jahre Torlauf Dachstein: 807 Läufer feierten Jubiläum

807 Läufer aus 19 Nationen, neue Bewerbe und anspruchsvolle Bedingungen: Der Torlauf Dachstein feierte seine zehnte Ausgabe mit einem spektakulären Jubiläumsrennen rund um das Dachsteinmassiv.

Der Torlauf Dachstein feierte heuer ein besonderes Jubiläum: Bei der zehnten Ausgabe des alpinen Trailrunning-Events stellten sich 807 Läuferinnen und Läufer aus 19 Nationen den anspruchsvollen Strecken rund um das Dachsteinmassiv.

Der Torlauf Dachstein feierte heuer ein besonderes Jubiläum: Bei der zehnten Ausgabe des alpinen Trailrunning-Events stellten sich 807 Läuferinnen und Läufer aus 19 Nationen den anspruchsvollen Strecken rund um das Dachsteinmassiv.

Der Torlauf Dachstein feierte heuer ein besonderes Jubiläum: Bei der zehnten Ausgabe des alpinen Trailrunning-Events stellten sich 807 Läuferinnen und Läufer aus 19 Nationen den anspruchsvollen Strecken rund um das Dachsteinmassiv. Mit neuen Bewerben, schwierigen Bedingungen und starken Leistungen wurde die Jubiläumsausgabe zu einem besonderen Highlight.

Neue Strecken über drei Bundesländer

Zum zehnjährigen Bestehen wartete der Torlauf Dachstein mit zwei neuen Bewerben auf. Erstmals stand mit dem ULTRA-Bewerb eine 74 Kilometer lange Strecke mit rund 4.300 Höhenmetern auf dem Programm. Die technisch anspruchsvolle Route führte durch hochalpines Gelände und verlangte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles ab. Auch das neue Skyrace® feierte Premiere. Beim Vertical Race stand vor allem das Bergauflaufen im Mittelpunkt – mit einem spektakulären Ziel auf der Dachstein-Gletscher-Bergstation auf 2.700 Metern Seehöhe. Insgesamt konnten die Sportler zwischen fünf Bewerben wählen: ULTRA, Marathon, Skyrace®, Halbmarathon und 10-Kilometer-Lauf inklusive Teamwertung.

Wetter machte Rennen zur Herausforderung

Kühle Temperaturen, starker Wind und kurze Regenschauer sorgten für zusätzliche Herausforderungen. Besonders die höher gelegenen alpinen Abschnitte verlangten den Läuferinnen und Läufern viel ab. Trotz der schwierigen Bedingungen wurden zahlreiche beeindruckende Leistungen erzielt. Beim erstmals ausgetragenen ULTRA setzte sich bei den Herren Klaus Gösweiner mit einer Zeit von 8:54:50 Stunden durch. Bei den Damen gewann Dragana Schröder in 11:09:37 Stunden.

Sportliches Abenteuer mit internationaler Beteiligung

Der Torlauf Dachstein hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem Fixpunkt der Trailrunning-Szene entwickelt. Was 2017 als Idee für einen besonderen Marathon rund um das Dachsteinmassiv begann, bringt mittlerweile Sportlerinnen und Sportler aus zahlreichen Ländern in die Region Ramsau am Dachstein. Veranstalter Walter Wieser bedankte sich bei allen Teilnehmern, Helfern und Einsatzkräften, die das Jubiläum möglich machten. Besonders hob er die Arbeit der Bergrettung hervor, die bereits ab den frühen Morgenstunden für die Sicherheit auf den alpinen Strecken sorgte.

Blick auf die nächste Ausgabe

Nach dem erfolgreichen Jubiläum richtet sich der Blick bereits nach vorne: Der 11. Torlauf Dachstein findet am 4. September 2027 statt. Die Anmeldung für die nächste Ausgabe ist bereits geöffnet.