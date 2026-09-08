Sonnenstrom für die Obersteiermark: Neue PV-Anlage entsteht bei Knittelfeld

In St. Margarethen bei Knittelfeld entsteht eine neue Photovoltaik-Anlage: 5,9 Millionen Euro fließen in Sonnenstrom, Batteriespeicher und eine nachhaltige Energieversorgung für mehr als 2.500 Haushalte.

In St. Margarethen bei Knittelfeld entsteht eine neue Photovoltaik-Anlage der Energie Steiermark. Mit einer Leistung von 7,2 Megawatt und einem zusätzlichen Batteriespeicher soll das Projekt künftig mehr als 2.500 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgen und die regionale Energieversorgung stärken.

11.000 PV-Module auf sieben Hektar

Mit dem offiziellen Spatenstich fiel der Startschuss für die neue Anlage. Rund 3,5 Millionen Euro investiert die Energie Steiermark in die Photovoltaik-Fläche. Auf rund sieben Hektar werden mehr als 11.000 PV-Module errichtet, die künftig jährlich etwa 8,9 Gigawattstunden Strom erzeugen sollen. Durch die Nutzung der Sonnenenergie können laut Energie Steiermark rund 1.500 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2027 geplant. „Der Ausbau der Photovoltaik ist ein wesentlicher Baustein unserer Strategie für die Energiezukunft. Mit der Anlage in St. Margarethen schaffen wir zusätzliche regionale Erzeugungskapazitäten und stärken die Versorgung mit erneuerbarer Energie aus der Steiermark“, betonen die Energie-Steiermark-Vorstände Martin Graf und Werner Ressi.

Batteriespeicher für mehr Flexibilität

Neben der Stromproduktion setzt das Projekt auch auf einen modernen Batteriespeicher. Dieser verfügt über eine Leistung von 5 Megawatt und eine Speicherkapazität von 10 Megawattstunden. Die Investitionskosten dafür betragen rund 2,4 Millionen Euro. Die erzeugte Energie wird über eine neue Übergabestation und eine 30-kV-Kabelleitung in das Stromnetz eingespeist und zum Umspannwerk Knittelfeld/Ost transportiert.

Energiegewinnung und Naturschutz kombiniert

Bei der Umsetzung des Projekts soll auch auf ökologische Aspekte geachtet werden. Geplant sind unter anderem die Pflanzung von rund 600 Sträuchern und Bäumen, neue Hecken sowie Vogel- und Fledermauskästen. Zusätzlich ist eine agrarische Doppelnutzung durch Schafhaltung vorgesehen. Damit sollen Energieerzeugung, Landwirtschaft und Naturschutz miteinander verbunden werden.

Beitrag zur Energiewende

Der Grund für die Anlage wird von der Katholischen Kirche Steiermark zur Verfügung gestellt. Wolfgang Pucher als Eigentümer-Vertreter der Diözese Graz-Seckau sieht darin einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz: „Die Schöpfung zu bewahren heißt heute, aus fossiler Energie auszusteigen.“ Auch Bürgermeister Erwin Hinterdorfer betont die Bedeutung des Projekts für die Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld. Die Anlage stärke die regionale Wertschöpfung und Energieversorgung und verbinde nachhaltige Stromerzeugung mit ökologischer Nutzung. Mit der neuen Photovoltaik-Anlage entsteht in der Obersteiermark ein weiterer Baustein für den Ausbau erneuerbarer Energie.