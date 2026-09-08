Gefährlicher Zwischenfall in steirischer Gemeinde: „Nicht auszudenken, was passiert wäre…“

Gefahr im Ortskern von Deutschfeistritz: Beim Wasserrad brach plötzlich ein rund vier Meter langer Ast von einem Götterbaum ab.

Gefährlicher Zwischenfall im Ortskern von Deutschfeistritz: Beim Wasserrad am Marktplatz brach am Montagmittag völlig unerwartet ein rund vier Meter langer Ast von einem Baum ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Marktgemeinde reagierte umgehend und ließ den Baum überprüfen.

Verbotene Pflanzenart: Ast von Götterbaum stürzte herunter

Bei dem betroffenen Baum handelt es sich laut Marktgemeinde um einen Götterbaum*, einen „invasiven Neophyten“, also um eine nicht-heimische Pflanze. Der Götterbaum steht seit 2019 auf der EU-Liste der invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung. Daher sind der Handel, das Anpflanzen, die Vermehrung und das Inverkehrbringen strengstens verboten. Der große Ast brach ohne vorheriges Unwetter oder starken Wind ab. Aufgrund der möglichen Gefahr reagierten Bürgermeister Michael Viertler und Außendienstleiter Martin Zechner sofort. Die Firma Schafzahl GmbH wurde mit einer fachkundigen Begutachtung sowie einem vorsorglichen Rückschnitt des Baumes beauftragt. Dadurch konnte laut Gemeinde eine längerfristige und großräumige Sperre des Marktplatzes verhindert werden. „Sogar ohne Wind oder Unwetter kann plötzlich eine Gefahr von oben entstehen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sich kommende Woche wieder zahlreiche Schüler hier aufgehalten hätten“, so Viertler.

Gemeinde erinnert an Rückschnitt von Bäumen und Hecken

Den Vorfall nimmt die Marktgemeinde auch zum Anlass, Grundstückseigentümer auf den notwendigen Rückschnitt von Bäumen, Hecken und anderen Pflanzen hinzuweisen, wenn diese in den öffentlichen Verkehrsraum ragen. Gehsteige, Radwege und Fahrbahnen sollen in ihrer gesamten Breite frei von überhängendem Bewuchs bleiben. Laut Gemeinde ist dabei über Fahrbahnen ein freier Raum von mindestens 4,50 Metern Höhe, über Gehsteigen von 2,20 Metern einzuhalten. Die Gemeinde weist zudem darauf hin, dass Liegenschaftseigentümer für Unfälle haften können, die aufgrund eines mangelnden Pflanzenrückschnitts entstehen.

Was ist ein Götterbaum? Der Götterbaum steht seit 2019 auf der EU-Liste der invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung. Daher sind der Handel, das Anpflanzen, die Vermehrung und das Inverkehrbringen strengstens verboten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2026 um 18:34 Uhr aktualisiert