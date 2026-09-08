GTA Graz-Umgebung: Mit 124 km/h durchs Ortsgebiet, jetzt sind Auto und Schein weg

124 statt 50 km/h: Ein Grazer raste am Dienstag mit seinem Sportwagen durchs Ortsgebiet von Wundschuh. Seine Erklärung? Er habe nach einem Umbau eine „Probefahrt“ gemacht. Die rasante Fahrt hat Konsequenzen.

Ein Autofahrer war am Dienstagnachmittag (8. September) viel zu schnell in Wundschuh (Graz-Umgebung) unterwegs. Die Polizei erwischte den 32-Jährigen mit 124 km/h im Ortsgebiet. Führerschein und Sportwagen ist der Raser vorerst los.

„Probefahrt“ nach Umbau

Aber der Reihe nach: Gegen 15 Uhr führte eine Polizeistreife in Wundschuh Geschwindigkeitskontrollen durch. Erlaubt waren an der Messstelle 50 km/h. Bei einem Sportwagen zeigte das Lasermessgerät jedoch 124 km/h an. Die Beamten hielten den 32-jährigen Grazer an. Gegenüber der Polizei erklärte er, dass an seinem Auto Reparaturen beziehungsweise ein Umbau durchgeführt worden seien und er deshalb eine Probefahrt gemacht habe.

Sportwagen weg, Anzeige raus

Die Erklärung änderte an den Folgen nichts: Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein vorläufig ab. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft wurde auch der Sportwagen vorläufig beschlagnahmt und abgeschleppt. Der 32-Jährige wird angezeigt.