Wetter am Mittwoch: Kaltfront bringt Wetterwechsel für die Steiermark

Der Mittwoch bringt in der Steiermark eine deutliche Wetteränderung. Während am Vormittag vielerorts noch die Sonne scheint und es überwiegend trocken bleibt, zieht im Laufe des Tages eine Kaltfront auf.

Zunächst zeigen sich nur vereinzelt Wolken, ab Mittag steigt vor allem im Bergland die Schauer- und Gewitterneigung. Am längsten trocken bleibt es voraussichtlich im Südosten des Landes, wo föhniger Wind für freundliche Abschnitte sorgt. Am Abend erreicht die Kaltfront schließlich die gesamte Steiermark. Dann sind kräftiger Regen, böiger Wind und eine spürbare Abkühlung zu erwarten. Vor den Schauern steigen die Temperaturen noch einmal auf sommerliche Werte: In der Obersteiermark werden 21 bis 25 Grad erwartet, im Südosten sind lokal bis zu 30 Grad möglich. Danach geht es mit den Temperaturen deutlich bergab.