Felsbrocken trifft 26-Jährigen bei Forstarbeiten: Schwere Verletzungen

Bei Forstarbeiten in Zlatten (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wurde am Dienstagmittag ein 26-jähriger Forstarbeiter schwer verletzt.

Gestern wurden ein junger Mann während Forstarbeiten von einem Felsbrocken getroffen und erlitt schwere Verletzungen.

Gestern wurden ein junger Mann während Forstarbeiten von einem Felsbrocken getroffen und erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 12.20 Uhr war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in steilem Gelände mit Forstarbeiten beschäftigt. Als er versuchte, einen gefällten Baum an eine Seilwinde anzuhängen, löste sich ein Felsbrocken, der den Arbeiter am linken Oberschenkel traf, teilt die Polizei mit.

Arbeitskollegen eilten zu Hilfe

Der 26-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen. Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der 26-Jährige wurde von Mitgliedern der Bergrettung aus dem schwer zugänglichen Gelände gerettet und vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert, wird abschließend mitgeteilt.