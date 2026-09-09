Hall of Ball: Sportzentrum am Schwarzlsee eröffnet

Ein wichtiger Meilenstein für den Sport in der Steiermark: Am morgigen Donnerstag (10. September 2026) wird die neu erbaute Hall of Ball im Freizeitzentrum Schwarzlsee in Premstätten offiziell eröffnet. Mit der Anlage erhält die Region eine witterungsunabhängige Sportstätte, die an 365 Tagen im Jahr für Vereine, Schulen, Kinder und Events zur Verfügung steht. Die Gesamthalle misst 94 mal 63 Meter. Auf der 90 mal 60 Meter großen Kunstrasenfläche lassen sich flexibel vom klassischen Großfeld bis zu neun parallelen Spielfeldern unterschiedlichste Formate realisieren.

Nachwuchsturnier und Festakt mit Landeshauptmann

Der Eröffnungstag startet sportlich: Ab 9 Uhr tragen U8- und U11-Teams aus der Region (u. a. Premstätten, Kalsdorf, Feldkirchen, Seiersberg-Pirka) ein großes Nachwuchsturnier aus. Nach den Finalspielen um 12.30 Uhr folgt am Nachmittag der offizielle Festakt. Gegen 14 Uhr wird Landeshauptmann Mario Kunasek am Schwarzlsee erwartet, der gemeinsam mit Betreiber Klaus Leutgeb und Geschäftsführer Martin Reiner das Projekt präsentiert und im Anschluss die Siegerehrung der Kinder durchführt. Mit dem symbolischen Banddurchschneiden und einem Ehrenanstoß wird die Halle schließlich offiziell ihrer Bestimmung übergeben.