Abzocke: Steirerinnen verloren knapp 500.000 Euro

Allein in vier aktuellen Fällen verloren Frauen aus der Steiermark knapp eine halbe Million Euro an Betrüger. Die Polizei schlägt Alarm und warnt vor professionellen Abzock-Maschen.

Ein falscher Pilot, ein angeblicher Militärarzt und vermeintliche Finanzexperten: Die steirische Polizei warnt aktuell eindringlich vor kriminellen Maschen im Internet. Allein in vier jüngst bekannt gewordenen Fällen erbeuteten Betrüger von steirischen Opfern fast eine halbe Million Euro. Die Kriminalstatistik verdeutlicht das Ausmaß: Während 2016 in der Steiermark 1.045 Fälle von Internetbetrug angezeigt wurden, waren es 2025 bereits 4.332 – eine Vervierfachung innerhalb von zehn Jahren.

Falscher Pilot kassierte 77.000 Euro

Ein besonders bitterer Fall von sogenanntem „Love Scamming“ betrifft eine 50-Jährige aus dem Bezirk Murtal. Sie lernte auf Facebook einen angeblichen deutsch-amerikanischen Piloten kennen, der vortäuschte, zu ihr nach Österreich ziehen zu wollen. Unter dem Vorwand von Zollgebühren für Pakete und später sogar mit erfundenen Drohungen einer angeblichen BKA-Festnahme entlockte er der Frau rund 77.000 Euro – teils in Form von Apple-Gutscheincodes. Erst als die Frau vergeblich am Wiener Flughafen auf den Mann wartete, flog der Schwindel auf.

Militärarzt im Jemen erbeutete 237.000 Euro

Noch schlimmer traf es eine 65-jährige Grazerin. Sie schickte einem vermeintlichen „Militärarzt im Jemen“, den sie über Facebook kennengelernt hatte, über Monate hinweg Bargeld per Post nach Wien und Italien – angeblich für dessen Ausreise und die Heilung seines Sohnes. Gesamtschaden: 237.000 Euro. Aber nicht nur Liebesversprechen ziehen: Eine 74-jährige Grazerin verlor 173.000 Euro an einen gefälschten Investment-Experten auf YouTube, während eine 27-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld über Instagram und Telegram um über 6.000 Euro geprellt wurde.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Ermittler betonen, dass Betrug keine Frage des Alters ist. Die Betrüger bauen über Wochen Vertrauen auf und zahlen zu Beginn oft kleine „Gewinne“ aus. Die Polizei rät dringend: Niemals Geld oder Gutscheincodes an unüberprüfte Internet-Bekanntschaften senden. Wer Opfer geworden ist, sollte umgehend den Kontakt abbrechen, Beweise sichern und Anzeige erstatten.