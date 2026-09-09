Schluss mit Muren-Gefahr: Baustart an der B 75 bei Oberwölz

In den vergangenen Jahren kam es auf der B 75 (Glattjoch Straße) im Bereich des Bromachbaches immer wieder zu gefährlichen Situationen: Hochwasser spülte regelmäßig Geröll, Schlamm und Holz auf die Fahrbahn. Nachdem im Vorjahr vorerst Betonleitwände als Sofortmaßnahme aufgestellt wurden, folgt nun die finale Dauerlösung. Am kommenden Montag, dem 14. September 2026, starten die umfassenden Sicherungsarbeiten im Gemeindegebiet von Oberwölz. Das Land Steiermark investiert rund 320.000 Euro in den Hochwasserschutz an der Landstraße.

Wildholzrechen und Betonschwellen gegen Verstopfungen

Das Bachbett des Bromachbaches wird durch mehrere Betonschwellen und Wasserbausteine dauerhaft stabilisiert. Direkt vor dem Durchlass der B 75 wird zudem ein eigener Auffangbereich samt Wildholzrechen errichtet. Dieser soll verhindern, dass mitgerissenes Material die Rohre blockiert und die Straße überflutet. Über eine neu geschaffene Zufahrt kann das Auffangbecken nach Unwettern rasch wieder ausgeräumt werden. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang November. Autofahrer müssen auf der B 75 lediglich mit kurzfristigen, wechselweisen Anhaltungen rechnen.