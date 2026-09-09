In der Steiermark leben so viele Menschen wie nie

In der Steiermark leben so viele Menschen wie noch nie zuvor. Wie die aktuelle Erhebung der Landesstatistik mit Stichtag 1. Jänner 2026 zeigt, stieg die Wohnbevölkerung auf den Rekordwert von 1.271.764 Personen. Obwohl sich der Wachstumstrend seit 2001 damit fortsetzt, fiel der Zuwachs diesmal mit exakt 48 Personen äußerst bescheiden aus. Dass es überhaupt zu einem Plus reichte, liegt vor allem an Zuwanderungen aus dem Ausland, die den Geburtenrückgang ausglichen. „Zum einen gibt es zwar ein Wanderungsplus von 3.854 Personen hauptsächlich wegen internationaler Zuwanderung […] Weil es aber deutlich mehr Sterbefälle als Geburten in der Steiermark gegeben hat, bleibt unter dem Strich beider Entwicklungen nur noch ein marginaler Zuwachs von 48 Personen“, erklärt Martin Mayer, Leiter des Referats Statistik und Geoinformation des Landes Steiermark.

Großraum Graz wächst, Obersteiermark schrumpft

Die Statistik zeigt regionale Gegensätze im Bundesland: Während der Großraum Graz (+0,6 Prozent) und der Bezirk Leibnitz (+0,2 Prozent) ein Bevölkerungswachstum verbuchen, verzeichneten viele Landbezirke Rückgänge. Am stärksten schrumpfte die Wohnbevölkerung in den Bezirken Murau und Bruck-Mürzzuschlag mit jeweils minus 0,9 Prozent. Der Ausländeranteil an der steirischen Bevölkerung liegt aktuell bei 14,8 Prozent, womit das Bundesland im österreichweiten Vergleich den viertniedrigsten Wert aufweist. Der Großteil der ausländischen Mitbürger stammt dabei aus EU-Staaten.

Bevölkerung wird immer älter: Rekord bei Über-100-Jährigen

Ein deutlicher Trend zeigt sich bei der Altersstruktur: Die Steirer werden im Schnitt immer älter. Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 45,1 Jahren. Die jüngste Gemeinde im Land ist Kalsdorf (40,7 Jahre), während Eisenerz mit durchschnittlich 56,2 Jahren die älteste Gemeinde stellt. Inzwischen sind nur noch 17,9 Prozent der Steirer unter 20 Jahre alt – dem gegenüber stehen 22,6 Prozent an Über-65-Jährigen. Gleichzeitig meldet die Statistik einen neuen Höchststand bei den Betagten: Insgesamt 284 Menschen (235 Frauen und 49 Männer) feierten am Stichtag bereits ihren 100. Geburtstag oder waren noch älter.