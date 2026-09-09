Steirische Sozialhilfe: Bezieherzahlen sinken um zehn Prozent

Rund ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des neuen Sozialunterstützungsgesetzes zieht das Land Steiermark Bilanz: Die Ausgaben gingen um rund 1,5 Millionen Euro zurück, gleichzeitig gab es spürbar mehr Sanktionen.

Seit 1. Februar 2026 gilt in der Steiermark das reformierte Sozialunterstützungsgesetz. Nun legt das Land eine erste Halbjahresbilanz vor. Laut den Zahlen des Sozialressorts ist die Gesamtzahl der Leistungsbezieher im Juli 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund zehn Prozent auf 14.057 Personen gesunken. Ein überdurchschnittlicher Rückgang zeigt sich bei Asylberechtigten mit minus zwölf Prozent. Dennoch besitzt weiterhin mehr als die Hälfte aller Bezieher (50,5 Prozent) keine österreichische Staatsbürgerschaft.

Ausgaben um knapp 1,5 Millionen Euro gesunken

Auch finanziell hinterlässt die Reform Spuren: Von Jänner bis Juli 2026 lagen die Ausgaben für die Sozialunterstützung um insgesamt 1,49 Millionen Euro unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei Fortschreibung dieser Entwicklung geht das Land von Einsparungen im Ausmaß von mindestens 5,5 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2026 aus. Kritik übt der Soziallandesrat an den Plänen des Bundes für ein einheitliches Rahmengesetz, das den steirischen Kurs gefährden könnte, sowie am Antrag der Opposition beim Verfassungsgerichtshof.

Strengere Pflichten und mehr Sanktionen

Ein Kernelement des neuen Gesetzes sind verschärfte Mitwirkungspflichten im Bereich Deutsch, Qualifikation und Arbeitsmarktintegration. Wer diesen Vorgaben nicht nachkommt, spürt rascher Konsequenzen: Während im Februar 72 Sanktionen verhängt wurden, stieg diese Zahl bis Juli auf 93 an. Der Großteil betraf die Verweigerung der Vormerkung beim Arbeitsmarktservice (AMS).