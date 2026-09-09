Sturm, Hagel, Starkregen: Kräftige Gewitter ziehen über die Steiermark

Achtung im Süden der Steiermark: Zwischen Leibnitz und Bad Radkersburg ziehen kräftige Gewitter auf. Starkregen, Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 km/h sind möglich.

Der angekündigte Wetterumschwung ist in Österreich in vollem Gange. Wie bereits berichtet, zieht am heutigen Mittwoch eine Kaltfront von Westen über das Land. Während sich der Westen bereits deutlich abkühlt, sind im Osten noch einmal sommerliche Temperaturen von bis zu 32 Grad möglich. Gleichzeitig steigt die Gewittergefahr – in der Steiermark hat sich die Lage am Nachmittag bereits verschärft.

Unwetter steuert auf die Südsteiermark zu

Auch in der Steiermark wurden bereits für den Tagesverlauf Regenschauer und Gewitter angekündigt. Am Abend und in der Nacht soll der Regen häufiger und teilweise kräftiger werden. Mit auffrischendem Nordwestwind strömt zudem deutlich kühlere Luft ein. Am Mittwochnachmittag rückt nun besonders die Südsteiermark und Südoststeiermark in den Fokus. Skywarn Austria hat um 14.14 Uhr eine orange Wetterwarnung (Stufe 2 von 4) ausgegeben. Zwischen Leibnitz und Bad Radkersburg haben sich mehrere kräftige Gewitterzellen gebildet, die in Richtung Nordosten ziehen. Dabei besteht die Gefahr von Starkregen mit lokalem Überflutungspotenzial. Außerdem sind kräftige Blitzschläge, kleinkörniger Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 km/h möglich.

Weitere kräftige Gewitter möglich

Vor allem im Südosten der Steiermark muss laut Skywarn in den kommenden Stunden mit weiteren kräftigen Gewittern gerechnet werden. Auch die UWZ gibt aktuell eine Rote Wetterwarnung für die Sudoststeiermark aus. Die Entwicklung wird laufend beobachtet. Bei aufziehenden Gewittern sollte rechtzeitig Schutz gesucht werden. Auch danach ist der Wetterumschwung noch nicht vorbei: In den Abend- und Nachtstunden werden die Niederschläge laut Prognose wieder häufiger und stärker. In der ersten Nachthälfte sind in der Steiermark weiterhin zahlreiche Schauer und örtliche Gewitter möglich.

©UWZ Für die Südoststeiermark wurde eine rote Wetterwarnung ausgerufen. (Stand 9. September/14.30 Uhr)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 15:01 Uhr aktualisiert