Große Evakuierung nach Gas-Alarm: 140 Personen aus Hotel gerettet

Rund 140 Personen mussten am Mittwochmorgen ein Hotel in Bad Waltersdorf vorsorglich verlassen. Nach einem vermuteten Gasaustritt rückten die Einsatzkräfte an. Doch der Grund für die Rauchentwicklung, war ein anderer.

Gegen 7.45 Uhr löste ein aktivierter Rauchmelder den Einsatz im Technikraum eines Hotelbetriebs in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) aus. Haustechniker des Hotels hielten daraufhin Nachschau im Keller und stellten eine starke Rauchentwicklung fest. Sogleich wurden rund 140 Personen (Hotelgäste und Angestellte) vorsorglich aus dem Hotel gebracht, nachdem anfangs auch ein Gasaustritt nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte.

Gasaustritt vermutet: Hotel mit rund 140 Gästen und Angestellten evakuiert

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr betraten in der Folge mit schwerem Atemschutz den Technikraum. „Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte gasförmiges Kältemittel einer Kühlanlage aus einem Rohr ausgedrungen sein. Dieses dürfte in geringen Mengen weder gesundheitsschädlich sein, noch eine Brand- bzw. Explosionsgefahr auslösen“, teilt die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen die restlichen Mengen des Kühlmittels kontrolliert ab und führten eine Belüftung des Raumes durch. Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Verletzt wurde niemand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 15:29 Uhr aktualisiert