Schreckmoment auf der A9: Pkw landet nach Unfall auf Wiese

Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn: Ein Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete auf einer Wiese. Der Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Wiese neben der Autobahn gelandet.

Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Wiese neben der Autobahn gelandet.

Zu einem Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn wurde die Freiwillige Feuerwehr Madstein-Stadlhof am Mittwochnachmittag alarmiert. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Wiese neben der Autobahn gelandet. Gegen 12.21 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte. Aus bislang unbekannter Ursache hatte der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam daraufhin abseits der Autobahn zum Stillstand.

Öl aus Fahrzeug ausgetreten

Der Lenker und seine Beifahrerin hatten Glück im Unglück: Beide blieben laut Feuerwehr unverletzt. Für die Einsatzkräfte war die Arbeit damit allerdings noch nicht beendet. Gemeinsam mit der Feuerwehr Kammern wurde der verunfallte Pkw geborgen. Da aus dem Fahrzeug Öl ausgetreten war, musste außerdem die Oberfläche unter dem Wagen abgegraben werden.

©Freiwillige Feuerwehr Madstein – Stadlhof ©Freiwillige Feuerwehr Madstein – Stadlhof ©Freiwillige Feuerwehr Madstein – Stadlhof ©Freiwillige Feuerwehr Madstein – Stadlhof

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Neben den Feuerwehren Madstein-Stadlhof und Kammern standen auch die Feuerwehren Traboch-Timmersdorf und Seiz im Einsatz. Zudem waren die Autobahnpolizei, die ASFINAG sowie ein Abschleppdienst vor Ort.