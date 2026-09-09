Mit Maissilage beladen: Traktoranhänger kippt auf Straße um

Ein umgekippter Traktoranhänger sorgte auf der L315 für einen mehrstündigen Einsatz. Der Anhänger war mit Maissilage beladen, der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit einem Traktoranhänger hat am Dienstagabend auf der L315 für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein mit Maissilage beladener Anhänger war umgestürzt, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr Berndorf wurde am 8. September gegen 17 Uhr zu dem technischen Einsatz alarmiert. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und übernahmen die Betreuung des verletzten Fahrers.

Maissilage musste entfernt werden

Da der umgekippte Anhänger mit Maissilage beladen war, musste das Ladegut zunächst händisch ausgeschaufelt und entfernt werden. Anschließend wurde der Anhänger mithilfe einer Seilwinde wieder aufgestellt. Nach den Bergungsarbeiten reinigten die Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Straßenerhaltungsdienst die Fahrbahn, bevor die L315 wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet und die Feuerwehr konnte die Einsatzbereitschaft wieder herstellen. Im Einsatz standen 25 Kameradinnen und Kameraden der FF Berndorf mit mehreren Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz, die Polizei und der Straßenerhaltungsdienst.