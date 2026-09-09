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Das Bild auf 5min.at zeigt einen wolkenverhangenen Himmel über dem Stadion Liebenau in Graz.
In der Früh liegen die Werte zwischen 9 und 15 Grad, tagsüber werden nur noch 15 bis 21 Grad erreicht.
Steiermark
09/09/2026
Wetter

Deutlich kühler: Donnerstag bringt Wolken und Regen in die Steiermark

Nach dem Wetterumschwung wird es am Donnerstag in der Steiermark deutlich kühler. Im gesamten Bundesland dominieren viele Wolken, nur zwischendurch sind kurze Auflockerungen möglich.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Am Vormittag fällt noch leichter Regen. Im Laufe des Nachmittags lässt dieser vorübergehend nach und es bleibt zeitweise trocken. Gegen Abend ziehen von Südwesten allerdings wieder häufiger Regenwolken auf. Im Norden der Steiermark fällt hingegen kaum Niederschlag. Auch bei den Temperaturen macht sich die kühlere Luft deutlich bemerkbar. In der Früh liegen die Werte zwischen 9 und 15 Grad, tagsüber werden nur noch 15 bis 21 Grad erreicht.

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