Großeinsatz in Wagna: Ferienhaus ging komplett in Flammen auf

In der Nacht auf heute kam es im Bezirk Leibnitz zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, nachdem in Wagna ein Ferienhaus vollständig in Flammen aufgegangen war.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht wegen eines vermuteten Waldbrandes alarmiert, trafen vor Ort jedoch auf ein brennendes Holzgebäude. Die alarmierten Feuerwehren Wagna, Hasendorf, Kaindorf an der Sulm, Gabersdorf und Leitring leiteten unverzüglich die Löscharbeiten ein und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, wodurch ein Übergreifen auf die umliegende Umgebung verhindert wurde.

Dach musste abgetragen werden

Da es sich um ein Bauwerk aus Holz handelte, bestand akute Einsturzgefahr, was den direkten Zugang zum Gebäude vorerst unmöglich machte: „Teile des Daches mussten daher von der Feuerwehr abgetragen werden, um verbliebene Glutnester im Inneren sicher bekämpfen zu können“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark. Erst kurz nach 2 Uhr konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Neben den zahlreichen Feuerwehrleuten stand auch das Rote Kreuz mit einem Notarzt vorsorglich bereit.

Brandursache noch unklar

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich keine Menschen in dem Objekt, sodass weder Personen gefährdet noch verletzt wurden. Die genaue Ursache für das Ausbrechen des Feuers ist bislang noch vollkommen unklar; spezialisierte Brandermittler werden dazu in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen anstellen.