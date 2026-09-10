Unfall nach Grenzkontrolle in Spielfeld: Schwerverletzter setzte Flucht zu Fuß fort

Bei einer Grenzkontrolle am Übergang Spielfeld entzog sich ein 30-jähriger Autofahrer der Polizei und baute einen schweren Unfall.

Auf der A9 prallte der Wagen gegen eine Betonleitwand, zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Auf der A9 prallte der Wagen gegen eine Betonleitwand, zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Ein 30-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz hat sich am Mittwochmorgen, dem 9. September, bei der Einreise aus Slowenien am Grenzübergang Spielfeld einer Kontrolle durch die Fremden- und Grenzpolizei entzogen. Gegen 8:40 Uhr flüchtete der Mann mit hoher Geschwindigkeit auf der Pyhrnautobahn (A9) in Richtung Graz, woraufhin Polizeikräfte umgehend die Verfolgung aufnahmen.

Flucht zu Fuß

Kurz darauf verlor der Fahrzeuglenker auf Höhe der Ausfahrt Spielfeld die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Betonleitwand. Neben dem Fahrer befand sich ein weiterer Mann im Pkw. „Er versuchte nach dem Unfall zu Fuß zu flüchten, musste die Flucht jedoch schon bald wegen seiner schweren Verletzungen abbrechen“, schildert die Landespolizeidirektion Steiermark. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Spielfeld-FGP nahmen beide Männer fest.

Schwere Verletzungen

Beide Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der 30-jährige Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ in das LKH Graz geflogen, während das Rote Kreuz den Beifahrer in das LKH Südweststeiermark nach Wagna transportierte. Aufgrund des Rettungs- und Polizeieinsatzes war die A9 vorübergehend komplett gesperrt.

Drogenfund im Fahrzeug

Im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen entdeckten die Beamten im Fahrzeug eine größere Menge Suchtgift. Ob der Drogenfund das direkte Motiv für die abrupte Flucht war, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Zudem wurde beim Fahrer eine Blutabnahme veranlasst. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls werden von der Autobahnpolizei Graz-West zusammen mit dem Landeskriminalamt (LKA) Steiermark geführt.