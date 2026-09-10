Starkregen auf A9: Wagen prallt gegen Mittelleitschiene

Während einer Starkregenphase kam es auf der A9 auf Höhe Liezen (Steiermark) zu einem Verkehrsunfall. Ein Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitschiene. Die Feuerwehr Gaishorn rückte zur Hilfe aus.

Ein Wagen geriet am Mittwoch auf der A9 ins Schleudern und krachte gegen die Leitschiene.

Ein Wagen geriet am Mittwoch auf der A9 ins Schleudern und krachte gegen die Leitschiene.

Gegen 17.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See am Mittwoch zu einer technischen Hilfeleistung auf die A9 alarmiert. Ein Wagen war während des starken Regens ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kollidierte mit der Mittelleitschiene und kam anschließend auf der Überholspur zum Stillstand.

Unfallstelle großräumig abgesichert

Die ausgerückten Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle nach ihrem Eintreffen großräumig ab. Zudem betreuten sie den Lenker des Unfallfahrzeugs. Eine Person wurde vom Roten Kreuz abtransportiert. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand liegen nicht vor. Nach der Bergung beziehungsweise dem Abtransport des Unfallfahrzeugs konnte die Sperre der Überholspur aufgehoben werden. Anschließend rückte die Feuerwehr wieder vom Einsatzort ab.