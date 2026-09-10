Wegen Notfall ins Spital, dann flatterte die Geldstrafe ins Haus

Akuter medizinischer Notfall, doch während der Behandlung lief die Parkzeit ab: Ein Betroffener erhielt am LKH Knittelfeld eine 25-Euro-Strafe und bekam auch nach Vorlage des Spitalsnachweises keine Kulanz.

Wie „Heute“ berichtet, sorgte ein Fall rund um das LKH Knittelfeld (Steiermark) für Unverständnis. Eine Person musste Ende August aufgrund eines akuten medizinischen Problems ins Krankenhaus und stellte das Auto in der Gaaler Straße beim Spital ab. Zum Zeitpunkt des Abstellens war dort noch keine Parkgebühr fällig. Während des anschließenden Aufenthalts begann jedoch die gebührenpflichtige Parkzeit. Da sich die Person zu diesem Zeitpunkt noch in medizinischer Behandlung befand, wurde kein Parkschein gelöst. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, fand sie dort eine Organstrafverfügung über 25 Euro vor.

Stadt lehnt Stornierung ab

Der Betroffene wandte sich daraufhin an die Stadt und legte einen Nachweis über den Krankenhausaufenthalt vor. Eine Aufhebung der Strafe aus Kulanz wurde jedoch abgelehnt. Aus dem Rathaus wird laut „Heute“ auf die geltende Parkgebührenregelung verwiesen. Grundsätzlich liege es in der Verantwortung der Fahrzeughalter, die Parkdauer entsprechend einzuschätzen und ein gültiges Ticket zu lösen.

Rechtsweg bei Notfall möglich

Gleichzeitig weist die Stadt darauf hin, dass bei einem tatsächlichen Notfall eine andere rechtliche Beurteilung möglich sein könnte. Dafür müsse der Betroffene jedoch den vorgesehenen Rechtsweg beschreiten. Eine Organstrafverfügung könne die Gemeinde nicht einfach aus Kulanz aufheben. Auch der Bürgermeister habe dafür laut Stadt keine entsprechende Möglichkeit. Der Betroffene kritisiert dennoch den Umgang mit dem Fall. Ihm gehe es nach eigenen Angaben weniger um die 25 Euro als um die Frage, wie mit Personen umgegangen werde, die aufgrund eines akuten medizinischen Problems während der Behandlung nicht zu ihrem Fahrzeug zurückkehren können.