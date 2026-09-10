30 Meter neben der A9: Auto durchbricht Wildzaun und landet in Wiese

Ein Wagen kam auf der A9 bei Traboch (Steiermark) von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildzaun. Rund 30 Meter neben der Autobahn kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte gegen 12.21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung Graz alarmiert. Ein Wagen war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und durch einen Wildzaun gefahren. Anschließend kam das Fahrzeug etwa 30 Meter neben der Autobahn in einer Wiese zum Stillstand. Die beiden Insassen hatten Glück und blieben unverletzt.

Wagen auf Fahrbahn gehoben

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Traboch-Timmersdorf begannen zunächst damit, das Fahrzeug per Hand wieder in Richtung Fahrbahn zu bewegen. Für die anschließende Bergung kam der Feuerwehrkran der Feuerwehr Kammern zum Einsatz. Damit konnte der Wagen zurück auf die Fahrbahn gehoben und anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Betriebsmittel ausgetreten

Im Zuge des Unfalls waren außerdem Betriebsmittel aus dem Fahrzeug ausgetreten. Die Feuerwehr Madstein-Stadlhof übernahm deren Bindung im Bereich der Wiese. Das verunreinigte Erdreich wurde zudem abgetragen. Neben den Feuerwehren Traboch-Timmersdorf, Madstein-Stadlhof, Kammern und Seiz standen auch die Autobahnpolizei und die ASFINAG im Einsatz.