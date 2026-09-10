Restgeld wird zur Hilfe: 3.050 Euro für kranke Menschen gesammelt

Ob kleine oder größere Beträge: In mehr als 120 steirischen SPAR- und EUROSPAR-Märkten wurde im Sommer für ROTE NASEN gesammelt. Nun steht fest, wie viel zusammengekommen ist.

Viele kleine Beträge haben sich in den vergangenen Monaten zu einer beachtlichen Summe addiert. Kundinnen und Kunden konnten in über 120 SPAR- und EUROSPAR-Märkten in der Steiermark ihr Restgeld für den guten Zweck in Spendenboxen geben. Nach der Leerung und Auszählung steht nun das Ergebnis fest: Insgesamt kamen 3.050 Euro für den Verein ROTE NASEN zusammen.

Geld kommt Menschen im Spital zugute

Die Spende soll Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zugutekommen. Dort sorgen die ROTE-NASEN-Clown-Künstlerinnen und -Künstler mit ihren Besuchen für Ablenkung und heitere Momente. SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer zeigte sich über die Unterstützung der Kundschaft erfreut: „Es ist unglaublich, wie viel Kraft im vermeintlich Kleinen liegt. Wir freuen uns sehr, dass unsere Kund:innen so viel Herz gezeigt haben und wir 3.050 Euro an den Verein ROTE NASEN übergeben dürfen.“

„Vielen herzlichen Dank“

Auch Karin Kufner-Humer, Geschäftsführung von ROTE NASEN Österreich, bedankte sich bei den Spenderinnen und Spendern: „Vielen herzlichen Dank an alle Kund:innen, die bei SPAR und EUROSPAR gespendet haben. Wir sind von dieser Unterstützung überwältigt. Sie motiviert uns sehr, mit unseren ROTE NASEN Clown-Künstler:innen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Es ist so wichtig, in schwierigen Situationen Momente der Leichtigkeit zu spüren.“