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Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen nebeneinander.
3.050 Euro für ROTE NASEN: SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer überreicht die von SPAR-Kund:innen gesammelte Spendensumme an Karin Kufner-Humer, Geschäftsführung ROTE NASEN Österreich.
Steiermark
10/09/2026
Rote Nasen
#goodnews

Restgeld wird zur Hilfe: 3.050 Euro für kranke Menschen gesammelt

Ob kleine oder größere Beträge: In mehr als 120 steirischen SPAR- und EUROSPAR-Märkten wurde im Sommer für ROTE NASEN gesammelt. Nun steht fest, wie viel zusammengekommen ist.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(224 Wörter)
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Viele kleine Beträge haben sich in den vergangenen Monaten zu einer beachtlichen Summe addiert. Kundinnen und Kunden konnten in über 120 SPAR- und EUROSPAR-Märkten in der Steiermark ihr Restgeld für den guten Zweck in Spendenboxen geben. Nach der Leerung und Auszählung steht nun das Ergebnis fest: Insgesamt kamen 3.050 Euro für den Verein ROTE NASEN zusammen.

Geld kommt Menschen im Spital zugute

Die Spende soll Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zugutekommen. Dort sorgen die ROTE-NASEN-Clown-Künstlerinnen und -Künstler mit ihren Besuchen für Ablenkung und heitere Momente. SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer zeigte sich über die Unterstützung der Kundschaft erfreut: „Es ist unglaublich, wie viel Kraft im vermeintlich Kleinen liegt. Wir freuen uns sehr, dass unsere Kund:innen so viel Herz gezeigt haben und wir 3.050 Euro an den Verein ROTE NASEN übergeben dürfen.“

„Vielen herzlichen Dank“

Auch Karin Kufner-Humer, Geschäftsführung von ROTE NASEN Österreich, bedankte sich bei den Spenderinnen und Spendern: „Vielen herzlichen Dank an alle Kund:innen, die bei SPAR und EUROSPAR gespendet haben. Wir sind von dieser Unterstützung überwältigt. Sie motiviert uns sehr, mit unseren ROTE NASEN Clown-Künstler:innen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Es ist so wichtig, in schwierigen Situationen Momente der Leichtigkeit zu spüren.“

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