Unterboden aufgerissen: Unfall sorgt für Einsatz auf der B320

Einsatz auf der B320: Ein Pkw kam bei Pruggern von der Straße ab und beschädigte sich an einem Betonschacht den Unterboden. Die Feuerwehr musste ausgetretene Betriebsmittel binden.

Ein Verkehrsunfall auf der B320 Ennstalbundesstraße beschäftigte am Donnerstagmorgen die Freiwillige Feuerwehr Pruggern. Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und bei einem Betonschacht beschädigt worden. Um 7.56 Uhr wurde die Feuerwehr per Sirene zu Ölbindearbeiten nach dem Unfall alarmiert. Nach Angaben der Einsatzkräfte riss sich das Fahrzeug beim Betonschacht den Unterboden auf. In der Folge traten Betriebsmittel aus.

Feuerwehr bindet Betriebsmittel

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um die ausgetretenen Flüssigkeiten. Zudem unterstützten die Einsatzkräfte bei der Bergung des beschädigten Pkw. Nach rund einer Stunde waren die Arbeiten abgeschlossen und die Einsatzbereitschaft konnte wiederhergestellt werden. Neben der FF Pruggern standen die Polizei, das Rote Kreuz, ein Abschleppunternehmen und die Straßenmeisterei im Einsatz.