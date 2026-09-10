Hochspannungsgefahr: Ab Oktober wird diese Bahnstrecke gefährlich

Ab 2. Oktober stehen die neuen Bahnstromanlagen zwischen Lieboch und Köflach unter Hochspannung. Die ÖBB warnt eindringlich vor dem Betreten der Gleisanlagen.

Die Elektrifizierung und Modernisierung der Steirischen Westbahn zwischen Lieboch und Köflach schreitet weiter voran. Mit 2. Oktober 2026 werden die Bahnstromanlagen auf der gesamten Strecke in Betrieb genommen. Damit besteht entlang der Strecke eine erhebliche elektrische Gefahr. Das Betreten von Bahnanlagen ist grundsätzlich verboten und kann ab diesem Zeitpunkt lebensgefährlich sein.

Sieben steirische Gemeinden betroffen

Die neuen Bahnstromanlagen verlaufen durch die Gemeindegebiete von Lieboch, Söding-St. Johann, Krottendorf-Gaisfeld, Voitsberg, Bärnbach, Rosental-Kainach und Köflach. Die Warnung richtet sich dabei nicht nur an Personen, die unmittelbar mit den Leitungen in Kontakt kommen könnten.

Schon Annäherung kann tödlich sein

Besonders wichtig: Eine direkte Berührung der stromführenden Anlagenteile ist nicht notwendig, damit Lebensgefahr besteht. Auch eine Annäherung mit dem Körper oder Gegenständen kann einen tödlichen Stromüberschlag verursachen. Zusätzliche Gefahr besteht, wenn Leitungen oder Drähte im Zuge einer Störung herabhängen. Auch in diesem Fall gilt: Abstand halten und keinesfalls versuchen, sich den Anlagen zu nähern. Die Bahnanlagen dürfen daher nicht betreten werden. Die neue Hochspannungsanlage ist ab 2. Oktober 2026 in Betrieb.