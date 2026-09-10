Unfall bei Starkregen: Pkw touchiert Leitplanke auf der S36
Heftiger Starkregen sorgte am Donnerstag für schwierige Bedingungen auf der S36. Kurz nach dem Autobahnknoten St. Michael kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Mehrere Feuerwehren rückten zum Einsatz aus.
Gegen 11.19 Uhr wurde die Feuerwehr St. Stefan ob Leoben zu dem Verkehrsunfall auf der S36 in Fahrtrichtung Klagenfurt alarmiert. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Knoten St. Michael in Fahrtrichtung St. Stefan.
Pkw kommt bei Starkregen von Straße ab
Wie die Feuerwehr berichtet, herrschte zum Unfallzeitpunkt heftiger Starkregen. Der Pkw geriet von der Fahrbahn ab und touchierte in weiterer Folge die Leitplanke. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab. Wegen des starken Regens und des Verkehrsaufkommens war dabei laut Feuerwehr besondere Vorsicht notwendig.
Feuerwehr unterstützt bei Bergung
An der Unfallstelle wurde zudem ein doppelter Brandschutz aufgebaut. Anschließend unterstützten die Einsatzkräfte beim Verladen des Unfallfahrzeugs. Neben der Feuerwehr St. Stefan ob Leoben standen auch die Feuerwehren Kaisersberg und St. Michael im Einsatz. Polizei, ASFINAG und ein Abschleppdienst waren ebenfalls vor Ort.