Unfall bei Starkregen: Pkw touchiert Leitplanke auf der S36

Heftiger Starkregen sorgte am Donnerstag für schwierige Bedingungen auf der S36. Kurz nach dem Autobahnknoten St. Michael kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Mehrere Feuerwehren rückten zum Einsatz aus.

Gegen 11.19 Uhr wurde die Feuerwehr St. Stefan ob Leoben zu dem Verkehrsunfall auf der S36 in Fahrtrichtung Klagenfurt alarmiert.

Gegen 11.19 Uhr wurde die Feuerwehr St. Stefan ob Leoben zu dem Verkehrsunfall auf der S36 in Fahrtrichtung Klagenfurt alarmiert.

Gegen 11.19 Uhr wurde die Feuerwehr St. Stefan ob Leoben zu dem Verkehrsunfall auf der S36 in Fahrtrichtung Klagenfurt alarmiert. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Knoten St. Michael in Fahrtrichtung St. Stefan.

Pkw kommt bei Starkregen von Straße ab

Wie die Feuerwehr berichtet, herrschte zum Unfallzeitpunkt heftiger Starkregen. Der Pkw geriet von der Fahrbahn ab und touchierte in weiterer Folge die Leitplanke. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab. Wegen des starken Regens und des Verkehrsaufkommens war dabei laut Feuerwehr besondere Vorsicht notwendig.

©Feuerwehr St. Stefan ob Leoben ©Feuerwehr St. Stefan ob Leoben ©Feuerwehr St. Stefan ob Leoben

Feuerwehr unterstützt bei Bergung

An der Unfallstelle wurde zudem ein doppelter Brandschutz aufgebaut. Anschließend unterstützten die Einsatzkräfte beim Verladen des Unfallfahrzeugs. Neben der Feuerwehr St. Stefan ob Leoben standen auch die Feuerwehren Kaisersberg und St. Michael im Einsatz. Polizei, ASFINAG und ein Abschleppdienst waren ebenfalls vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 15:58 Uhr aktualisiert