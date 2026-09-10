Neue Führungskräfte: Polizei besetzt wichtige Posten in der Steiermark

Bei der steirischen Polizei gibt es mehrere Veränderungen in der Führung. In Graz und bei der Fremdenpolizei wurden Stellvertretungen neu besetzt, in Bad Waltersdorf gibt es einen neuen Inspektionskommandanten.

Oberst Christine Krenn übernimmt künftig die Funktion der stellvertretenden Stadtpolizeikommandantin von Graz. Sie ist seit 2003 bei der österreichischen Exekutive tätig und war zu Beginn ihrer Laufbahn zehn Jahre lang in Graz eingesetzt. Nach ihrer Offiziersausbildung im Jahr 2016 wechselte Krenn nach Wien. Dort war sie unter anderem im Verkehrsdienst sowie im Staatsschutz tätig. 2024 führte ihr beruflicher Weg wieder zurück in die Steiermark, wo sie die Leitung des Kriminalreferates übernahm. Nun kommt eine weitere Führungsaufgabe hinzu. Neben ihrer Tätigkeit bei der Polizei engagiert sich Krenn ehrenamtlich als steirische Landesleiterin des Weißen Rings.

©LPD STMK Christine Krenn wird Vize-Stadtpolizeikommandantin.

Neuer Stellvertreter in der Fremdenpolizei

Auch die Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung erhält eine neue stellvertretende Leitung. Oberstleutnant Daniel Koller übernimmt diese Funktion. Koller begann seine Laufbahn bei der Exekutive 2015 und war anschließend an verschiedenen Dienststellen in den Bezirken Weiz sowie Hartberg-Fürstenfeld tätig. Zuletzt arbeitete er im Innenministerium als Referent für Prozesse im Notruf- und Leitstellenkompetenzzentrum. 2025 schloss Koller zudem das Bachelorstudium „Polizeiliche Führung“ ab. Mit seiner neuen Aufgabe kommt nun ein weiterer Führungsbereich hinzu.

©LPD STMK Daniel Koller wird neuer Stellvertreter in der Fremdenpolizei.

Neuer Kommandant in Bad Waltersdorf

Veränderungen gibt es außerdem bei der Polizeiinspektion Bad Waltersdorf. Kontrollinspektor Christian Gartner übernimmt dort die Funktion des Inspektionskommandanten. Gartner ist seit mehr als 30 Jahren im Polizeidienst. Seine berufliche Laufbahn begann 1993 beim Zollamt Nickelsdorf und bei der Mobilen Überwachungsgruppe Wien. Nach der Ausbildung zum dienstführenden Beamten wechselte er 2007 in die Steiermark und war zunächst bei der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof tätig. Seit Juni 2010 ist die Polizeiinspektion Bad Waltersdorf seine Dienststelle. Nach mehr als 16 Jahren vor Ort übernimmt Gartner nun auch deren Leitung.