Mit 1. Oktober: Neue Leitung im Büro von Landesrätin Holzer

Im Land Steiermark stehen personelle Veränderungen bevor: Martin Mohorko übernimmt mit 1. Oktober das Büro von Landesrätin Claudia Holzer, während Gunther Peternell eine neue Aufgabe in der Verkehrsabteilung übernimmt.

Mit 1. Oktober kommt es zu mehreren personellen Veränderungen im Land Steiermark. Martin Mohorko übernimmt die Leitung des Regierungsbüros von Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Der bisherige Büroleiter Gunther Peternell wechselt hingegen in die Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau. Auslöser für die personellen Verschiebungen ist die Bestellung von Sarah Kastner zur neuen Bezirkshauptfrau von Bruck-Mürzzuschlag. Sie übernimmt diese Funktion ebenfalls mit 1. Oktober 2026.

Mohorko übernimmt Regierungsbüro

Martin Mohorko ist derzeit stellvertretender Büroleiter im Büro von Landesrat Stefan Hermann (FPÖ), wo er unter anderem für Gemeinden und Regionalentwicklung zuständig ist. Künftig wird er das Büro von Landesrätin Claudia Holzer leiten und damit Gunther Peternell nachfolgen. Der Jurist schloss 2011 sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Graz ab und wechselte zwei Jahre später in die Finanzverwaltung. Dort war er unter anderem für die Finanzpolizei tätig und später stellvertretender Leiter des Juristischen Dienstes der Finanzpolizei. Seit Februar 2025 arbeitet er als Büroleiter-Stellvertreter bei Hermann.

Peternell wechselt in Verkehrsabteilung

Für den bisherigen Holzer-Büroleiter Gunther Peternell geht es ebenfalls in eine neue Position. Er übernimmt mit 1. Oktober in der Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau die Leitung des Referats Verkehrsbehörde. Dort folgt er auf Sarah Kastner. Peternell ist bereits seit 2001 in der steirischen Landesverwaltung tätig. Der Jurist leitete im Laufe seiner Karriere mehrere Regierungsbüros und arbeitete auch als Verfahrensjurist in der Bau- und Raumordnungsabteilung. Zuletzt war er unter anderem Büroleiter des Ersten Landtagspräsidenten Gerald Deutschmann sowie von Landesrätin Holzer.