Wohnung voller Rauch: Zwei Männer retten bewusstlose 63-Jährige

Dramatische Rettung in Ehrenhausen: Wegen angebrannten Kochguts füllte sich eine Wohnung mit Rauch. Zwei Männer retteten die bewusstlose 63-jährige Bewohnerin und brachten sie ins Freie.

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag in Ehrenhausen im Bezirk Leibnitz ab. Angebranntes Kochgut sorgte für eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung. Die 63-jährige Bewohnerin wurde bewusstlos aufgefunden und von zwei Männern ins Freie gerettet. Gegen 15 Uhr bemerkte der 59-jährige Besitzer eines Mehrparteienhauses, dass dichter Rauch aus einer Wohnung im ersten Stock drang. Der Mann reagierte sofort und holte sich Unterstützung.

Mit Gabelstapler Fenster eingedrückt

Zu diesem Zeitpunkt führte ein 48-jähriger Gabelstaplerfahrer am nahegelegenen Marktplatz Arbeiten durch. Der Hausbesitzer bat ihn um Hilfe. Mithilfe des Gabelstaplers wurde ein Fenster der betroffenen Wohnung eingedrückt. Anschließend gelangte der 48-Jährige über eine Leiter durch das Fenster in die verrauchte Wohnung und öffnete die Eingangstür von innen.

63-Jährige lag bewusstlos im Schlafzimmer

Gemeinsam fanden die beiden Männer die 63-jährige Bewohnerin bewusstlos in ihrem Schlafzimmer. Sie brachten die Frau ins Freie und übergaben sie dem bereits alarmierten Notarzt. Die Bewohnerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wagna gebracht. Wie sich herausstellte, war angebranntes Kochgut auf dem Herd für die starke Rauchentwicklung verantwortlich.