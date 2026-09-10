Winterlicher Gruß im September: „Zarte Neuschnee-Schicht“ legt sich über den Dachstein

Ein erster Hauch von Winter zeigt sich in der Steiermark: Auf dem Dachstein ist frischer Schnee gefallen. Eine dünne weiße Schicht sorgt dort bereits im September für Winterstimmung.

Ein Hauch von Winter zeigt sich am Donnerstag auf dem Dachstein. Wie „Dachsteingletscher Schladming“ auf Facebook berichtet, hat sich auf der Terrasse der Bergstation eine zarte Neuschnee-Schicht gebildet. Passend zu den deutlich kühleren Temperaturen durch den Wetterumschwung präsentiert sich der hochalpine Bereich damit bereits in einem leicht winterlichen Kleid.

Neuschnee im September: Winterliche Grüße am Dachstein

„Eine zarte Neuschnee-Schicht liegt heute auf der Terrasse der Dachstein Bergstation. Wir wären schon bereit für etwas mehr Winterfeeling – du auch?“, heißt es augenzwinkernd im Posting. Noch handelt es sich zwar nur um eine dünne Schneeschicht, dennoch sorgt der Anblick bereits im September für einen ersten Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit.