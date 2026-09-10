Kleinbus prallt gegen Steinmauer: Vier Personen verletzt

Am Donnerstagnachmittag, 10. September 2026, kam es auf der B317 zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Die B317 war vorübergehend gesperrt.

Die vier weiteren Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser Klagenfurt und Judenburg verbracht.

Die vier weiteren Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser Klagenfurt und Judenburg verbracht.

Kurz vor 14 Uhr fuhr eine sechsköpfige Reisegruppe aus Litauen mit einem Kleinbus auf der B317 Friesacher Straße in Neumarkt in der Steiermark (Bezirk Murau) als der 25-jährige Lenker plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen eine Steinmauer prallte und der Kleinbus in weiterer Folge auf die Seite kippte.

Verkehrsunfall mit Kleinbus: Vier Personen verletzt

Laut Angaben des Lenkers kam das Fahrzeug aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die vier weiteren Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser Klagenfurt und Judenburg verbracht. Gegen 15.30 Uhr wurde die B317 wieder für den Verkehr freigegeben. Der Lenker war nicht alkoholisiert.