„Ein letztes Gut Heil“: Feuerwehr Köflach trauert um langjähriges Mitglied

Trauer bei der Freiwilligen Feuerwehr Köflach: Ehren-Hauptbrandmeister Anton Pick ist im 75. Lebensjahr verstorben. Mehr als fünf Jahrzehnte widmete er sein Leben dem Feuerwehrdienst und der Allgemeinheit.

Die Freiwillige Feuerwehr Köflach und das Bereichsfeuerwehrkommando Voitsberg trauern um einen langjährigen Kameraden. Ehren-Hauptbrandmeister Anton Pick ist am 8. September 2026 im 75. Lebensjahr verstorben. Mehr als fünf Jahrzehnte stellte er sich in den Dienst der Allgemeinheit. Seine Feuerwehrlaufbahn begann bereits am 1. September 1967. Nach ersten Jahren bei der Feuerwehr Bärnbach wechselte Pick im August 1971 zur Freiwilligen Feuerwehr Köflach, der er über Jahrzehnte eng verbunden blieb.

Jahrzehntelang Verantwortung übernommen

1978 absolvierte Anton Pick die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger und war bis 2005 im Atemschutz tätig. Von 1981 bis 2009 gehörte er zudem als Gruppen- und Zugskommandant dem Ausschuss der FF Köflach an. Im Laufe seiner Feuerwehrkarriere stieg er vom Hauptfeuerwehrmann bis zum Hauptbrandmeister auf und wurde schließlich zum Ehren-Hauptbrandmeister ernannt. Zahlreiche Aus- und Weiterbildungen begleiteten seinen Weg – darunter Lehrgänge in den Bereichen Atemschutz, Funk, vorbeugender Brandschutz sowie die Ausbildung zum Gruppenkommandanten und Einsatzleiter.

Zahlreiche Auszeichnungen für seinen Einsatz

Für seine jahrzehntelange Tätigkeit erhielt Pick mehrere Auszeichnungen. Dazu zählen unter anderem Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes sowie Medaillen für 25, 40 und 50 Jahre verdienstvolle Tätigkeit. Auch eine Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes für internationale Zusammenarbeit wurde ihm verliehen. Zuletzt erhielt Anton Pick im Jahr 2024 die Verdienstmedaille des Bereichsfeuerwehrverbandes Voitsberg in Gold.

Feuerwehr nimmt Abschied

Auch nach seiner aktiven Zeit blieb Pick der FF Köflach als Ehrenmitglied verbunden. Die Feuerwehr würdigt ihn in ihrem Nachruf als verlässlichen und pflichtbewussten Kameraden, der mehrere Generationen geprägt habe.„Sein Wirken bleibt ein wertvoller Teil der Geschichte der Feuerwehr Köflach“, heißt es im Nachruf. Das Mitgefühl der Feuerwehr gilt seiner Familie und allen Menschen, die ihm nahestanden.