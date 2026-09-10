Wetter bleibt wechselhaft: Freitag bringt nur bis zu 19 Grad

Der Freitag bringt in der Steiermark kühles und wechselhaftes Wetter: Zeitweise ziehen Regenschauer durch, ehe es am Nachmittag zunehmend trockener wird. Mehr als 14 bis 19 Grad sind nicht zu erwarten.

Der Freitag zeigt sich in der Steiermark von seiner wechselhaften und für die Jahreszeit eher kühlen Seite. Neben vielen Wolken sind regional Regenschauer zu erwarten. Erst im Laufe des Nachmittags stehen die Chancen auf trockenes Wetter und etwas Sonnenschein besser. Am Vormittag überwiegen zunächst die Wolken. Während es im Norden zeitweise regnet, bleibt es im Süden der Steiermark größtenteils trocken.

Schauer ziehen von Südwesten auf

Rund um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag ziehen von Südwesten einige Regenschauer durch. Danach lässt der Niederschlag allmählich nach und die Wolkendecke beginnt aufzulockern. Von Norden her kann sich schließlich auch zeitweise die Sonne zeigen. Mit Nord- bis Ostwind bleibt es am Freitag kühl. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad, tagsüber werden lediglich 14 bis 19 Grad erreicht.