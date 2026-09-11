A2 bei Laßnitzthal: Auto gerät ins Schleudern und kracht in Lkw

Auf der A2 bei Laßnitzthal (Bezirk Weiz) in der Steiermark kam es Donnerstagabend zu einem Unfall. Eine 23-Jährige verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Lkw.

Am Donnerstagabend, dem 10. September 2026, kam es auf der A2 Südautobahn bei Laßnitzthal (Bezirk Weiz) zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Autofahrerin wurde dabei verletzt. Kurz nach 21 Uhr war die Frau in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Auf der dritten Fahrspur verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einem Lkw.

Frau ins LKH Weiz gebracht

Die 23-Jährige musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach und des Roten Kreuzes aus dem schwer beschädigten Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Weiz gebracht. Der Lenker des beteiligten Lkw blieb unverletzt.

Zwei Fahrstreifen gesperrt

Für die Dauer der Aufräum- und Bergearbeiten mussten die ersten beiden Fahrstreifen bis etwa 22.30 Uhr gesperrt werden. Laut Polizei kam es dadurch zu leichten Verkehrsbehinderungen.