„Pfiat Euch“: Brucker Trachtengeschäft schließt nach 26 Jahren

Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist für das Trachtenmodegeschäft von Manuela Metter in der Brucker Innenstadt Schluss. Mit Ende November wird das Geschäft in der Mittergasse geschlossen.

26 Jahre lang war das Geschäft von Manuela Metter Teil der Brucker Innenstadt. Nun steht die Schließung bevor. In einem offiziellen Posting verabschiedet sich das Unternehmen von seinen Kundinnen und Kunden mit den Worten: „Pfiat Euch – und von Herzen Danke!“ Bis zum 30. November soll das Geschäft noch geöffnet bleiben. Der Abverkauf der vorhandenen Ware startete bereits am 10. September. Als Gründe für die Entscheidung nennt Metter unter anderem die schwierige wirtschaftliche Lage, weniger Frequenz in den Innenstädten und die zunehmende Bedeutung des Online-Handels. Gleichzeitig würden die laufenden Kosten bestehen bleiben. Auch bei Mode und Tracht sei die Kaufbereitschaft in wirtschaftlich angespannten Zeiten zurückgegangen.

Schneiderei in Turnau bleibt bestehen

Ganz aus der Trachtenmode verabschiedet sich Metter allerdings nicht. Die Schneiderei in Turnau bleibt erhalten. Dort möchte sie sich künftig wieder stärker auf maßgeschneiderte Trachten- und Damenmode konzentrieren. Auch im Abschiedsposting wird betont, dass der Betrieb in Turnau weitergeführt wird. Dort wolle man weiterhin auf „traditionelles Handwerk“ und individuell gefertigte Kleidung setzen. Für Metter bedeutet die Schließung daher nicht das Ende ihrer beruflichen Tätigkeit, sondern vielmehr eine Neuorientierung. Neben der Schneiderei möchte sie künftig auch ihr Wissen über Pflanzen, Kräuter und traditionelle Anwendungen weitergeben.

„Danke für 26 unvergessliche Jahre“

Zum Abschied richtet sich das Unternehmen vor allem an seine langjährigen Kundinnen und Kunden. „Danke an all unsere treuen Kundinnen und Kunden“, heißt es in dem Posting, in dem auch die vielen persönlichen Begegnungen der vergangenen Jahre hervorgehoben werden. Zum Schluss heißt es: „Danke für 26 unvergessliche Jahre in Bruck. Pfiat Euch – und vielleicht schon bald auf ein Wiedersehen in Turnau!“ Damit endet Ende November ein langjähriges Kapitel in der Brucker Innenstadt. Die Schneiderei und das handwerkliche Angebot bleiben der Kundschaft jedoch erhalten.