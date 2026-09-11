Brad Pitt? Steirische Polizei sorgt mit Präventions-Videos für Aufsehen

Statt eines Hollywoodstars sitzen plötzlich drei steirische Polizeisprecher vor der Kamera. Mit einer ungewöhnlichen Videokampagne warnt die Polizei aktuell vor Betrugsmaschen.

Wer die Videos der steirischen Polizei in den sozialen Medien sieht, könnte zunächst meinen, einen bekannten Werbespot zu erkennen. Das Setting erinnert an eine Kampagne mit Hollywoodstar Brad Pitt, nur ist diesmal niemand aus Hollywood zu sehen. Stattdessen nehmen die Polizeisprecher Markus Lamb (38), Sabri Yorgun (31) und Fritz Grundnig (58) einzeln in Uniform vor der Kamera Platz. Gesprochen wird von ihnen allerdings kein Wort. Eine weibliche Stimme aus dem Off erklärt während der rund 40-sekündigen Clips, worauf man bei unterschiedlichen Betrugsformen achten sollte.

Betrug statt Filmstar

Der humorvolle Zugang hat einen ernsten Hintergrund. In der Steiermark wurden zuletzt mehrere Betrugsfälle bekannt, bei denen Opfer teils um hohe Summen gebracht wurden. Die Methoden reichen von vermeintlich lukrativen Investments über erfundene Schicksale bis hin zu vorgetäuschter persönlicher Nähe. Allein vier Fälle innerhalb weniger Tage verursachten einen Gesamtschaden von fast einer halben Million Euro. Die Polizei will mit der Kampagne deshalb typische Warnsignale stärker ins Bewusstsein rücken. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Anlagebetrug, Schockanrufe und der sogenannte „Love Scam“.

Polizei setzt auf „Infotainment“

Veröffentlicht werden die selbst produzierten Videos auf den Social-Media-Kanälen der „Polizei Steiermark“. Damit setzt die Polizei bewusst auf jene Plattformen, über die auch viele Betrugsmaschen ihren Anfang nehmen. Die kurzen Clips sollen Informationen vermitteln, gleichzeitig aber durch die ungewöhnliche Inszenierung Aufmerksamkeit erzeugen. Nach Angaben der Polizei erreichten die Videos bereits innerhalb der ersten 48 Stunden mehrere hunderttausend Menschen.

„Erst prüfen. Dann vertrauen.“

Trotz des humorvollen Aufbaus steht eine ernste Warnung dahinter. Wer typische Anzeichen von Betrug kennt und Angaben nicht ungeprüft glaubt, könne verhindern, selbst zum Opfer zu werden. Die gemeinsame Botschaft der steirischen Polizeisprecher lautet daher: „Erst prüfen. Dann vertrauen.“

Viel Lob für die Polizeisprecher

Die ungewöhnliche Kampagne kommt auch bei den Userinnen und Usern gut an. In den Kommentaren gibt es viel Lob für die Umsetzung und die Botschaft. „Spitzenidee!!“ oder „Die Videobotschaften kommen an“ ist dort etwa zu lesen. Eine Userin findet besonders die Ähnlichkeit zum Hollywood-Vorbild gelungen: „Die machen das aber richtig gut, vor allem der 1. Polizist schaut wirklich wie Brad Pitt im Video.“ Auch für die beiden anderen Polizeisprecher gab es Komplimente. „Danke für die Aufklärung… Übrigens, der Kollege sieht deutlich besser aus als Brad Pitt“, schreibt eine Nutzerin. Andere fordern mehr solcher Beiträge: „Sehr cool & gut gemacht! Mehr von diesem coolen und gleichzeitig wichtigem Content!“ Ein weiterer Kommentar bringt die Reaktionen auf den Punkt: „Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Sehr gut gemacht.“