83-Jährige getäuscht: Falscher Polizist holte Schmuck und Goldmünzen

Eine 83-Jährige aus Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark wurde über mehrere Tage von Betrügern getäuscht. Schließlich stand ein falscher Polizist vor ihrer Tür und nahm Schmuck und Goldmünzen an sich.

Eine 83-Jährige aus Kindberg ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Die Täter setzten die Frau über mehrere Tage unter Druck und gaben sich dabei als Mitarbeiter des Bundeskriminalamts beziehungsweise als Polizisten aus. Schließlich kam es zu einem persönlichen Kontakt. Bereits am 2. September 2026 wurde die Seniorin erstmals angerufen. Der unbekannte Täter behauptete, beim Bundeskriminalamt zu arbeiten. Er erzählte der Frau, dass bei einer angeblichen Amtshandlung eine Liste mit möglichen Einbruchsopfern gefunden worden sei. Auf dieser Liste würden auch ihr Name und ihre Adresse stehen.

Seniorin verweigerte Geldüberweisung

In den folgenden Tagen wurde die 83-Jährige wiederholt angerufen. Dabei versuchten die Täter, sie zu einer Überweisung von Geld zu bewegen. Die Frau ließ sich darauf jedoch nicht ein und verweigerte die Zahlung. Damit war die Betrugsmasche allerdings noch nicht beendet.

Falscher Polizist tauchte persönlich auf

Am 4. September erschien schließlich ein Mann an der Wohnadresse der Seniorin. Er gab sich als Polizist aus und erklärte, nach dem Rechten sehen zu wollen. Während des Besuchs nahm der Tatverdächtige Schmuck und Goldmünzen an sich. Wie hoch der Wert der Beute ist, steht derzeit noch nicht genau fest. Anschließend verließ der Mann das Haus. Die 83-Jährige versuchte in den darauffolgenden Tagen noch, die vermeintlichen Polizisten telefonisch zu erreichen. Nachdem dies nicht gelang, schöpfte sie Verdacht und wandte sich an die echte Polizei.

Polizei warnt vor Schockanrufen

Die steirische Polizei warnt angesichts des Falls erneut vor derartigen Betrugsmaschen. Besonders ältere Menschen sollen über die verschiedenen Varianten von Schockanrufen informiert werden. Aktuell setzt die Polizei Steiermark auch auf eine eigene Kurzvideo-Kampagne in den sozialen Medien. Darin wird unter anderem vor Schockanrufen gewarnt. Mehr dazu hier: Brad Pitt? Steirische Polizei sorgt mit Präventions-Videos für Aufsehen. Die Polizei appelliert zudem an Angehörige und Bekannte, ältere Menschen aktiv über solche Betrugsversuche aufzuklären. Echte Polizisten oder Behörden würden nicht dazu auffordern, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zur Sicherung zu übergeben.